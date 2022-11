Le Brulhois Musical Saint-Sixte, 11 décembre 2022, Saint-Sixte.

Le Quatuor Amalthée :

Formé en 2017 au Conservatoire de Toulouse, un nouvel élan est pris en 2021 avec l’entrée en cycle spécialisé de musique de chambre et à la clé un prix de quatuor en juin 2022 – mention très bien à l’unanimité avec les félicitations du jury.

Avril, après l’ouverture du festival de Cordes sur Ciel, la quatuor Amalthée est choisi par le Quatuor Dutilleux pour 4 masterclass afin de jouer ensemble l’octuor de Mendelssohn au festival ClassiCahors, qui s’ouvrait pour la première fois aux jeunes musiciens.

L’objectif du quatuor est de continuer ce parcours durant leurs études supérieures pour développer encore davantage leur renommée naissante.

Le quatuor à cordes est composé de 2 violons (1 et 2), d’un alto et d’un violoncelle avec respectivement Laura Lecocq, Léna Marie-puig, Baptiste Donadio et Swann Leclère.

