Le Bruit qui court 3 Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, samedi 9 mars 2024.

Rendez-vous au Molotov le 9 mars pour la soirée Le Bruit qui court #3.

Le Bruit qui court est une petite association qui organise des évènements multisensoriels et immersifs ayant pour but d’augmenter les sens des personnes entendantes et de permettre aux personnes sourdes & malentendantes de mieux vivre et ressentir la musique.



Nous proposons à tous une nouvelle expérience d’évènement en appréhendant vos sens différemment par exemple en découvrant la musique à travers les vibrations et fréquences sonores.



Pour sa troisième édition à Marseille, BQC stimulera vos sens avec :

– 10 gilets vibrants retransmettant les fréquences basses / vibrations sonores des mix de nos DJs

– des projections mouvantes qui danseront au rythme de la musique

La soirée sera rythmée par des sons éclectiques, mélangeant la UK BASS et l’AFRO BEAT avec le duo SISTEUR ; de la techno solaire avec le berlinois SCHNEETHAN jusqu’à de la frap trance en fin de soirée avec KE TR.



Plus encore que l’organisation d’évènements musicaux, notre association souhaite sensibiliser à l’échelle de Marseille :

– La perte d’audition grandissante chez les jeunes de notre génération avec un stand de prévention.

– L’apprentissage de la Langue des Signes Française et au handicap auditif en général grâce entre autres à notre communication, à des pictogrammes pour apprendre la LSF de manière ludique, l’organisation de cafés signes avec d’autres associations de la région, puis l’emploi de personnes sourdes & malentendantes dans notre futur lieu.



Programme de la soirée



20h -22h15 SISTEUR

Sisteur, c’est une histoire de bromance et de sororité depuis 2013. Deux potes, deux DJs, une grande famille et un terroir smasher des dancefloors. Une coupole, un shuffle ou un twerk, Un déhanché dans une cellule de GAV pendant la canicule, Un tendre baiser dans un black block. Entre amour et révolte, contact aux frontières de la club culture et du hip-hop.



22h15 00h25 SCHNEETHAN

Schneethan est un voyageur de son sans frontières. Son aventure a commencé à Berlin où il s’est imprégné du Groove et de la rapidité de la musique électronique. Depuis il vagabonde dans les soirées marseillaises à la recherche de nouveaux genres. Il te fera découvrir des contrées sauvages de la jungle, dnb et de la techno à bord de ses platines. Accroche-toi bien le décollage est imminent.



00h25 1h25 KE:TR

Description KE:TR est un artiste, musicien, compositeur et interprète de la scène trance marseillaise reconnu pour son style novateur et ses performances énergiques. Avec une base d’auditeurs survoltés, il continue de repousser les frontières de la musique électronique en combinant la Trance avec le Rap français La Fraptrance. Depuis un an, il construit sa solide réputation grâce à son style musical unique et sa capacité à repousser les limites de la musique électronique sur les scènes comme le 6mic, le Festival le Bon Air off, la Fondation Vasarely, Le Dieze Warehouse Montpellier, les Docks des Suds et bien d’autres encore. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

