Soirée « chansons » avec Mila Weissweiler et son piano rouge! le Bruit du Trapèze Persac, samedi 10 février 2024.

Soirée « chansons » avec Mila Weissweiler et son piano rouge! Vous aimez chanter…. ou avez envie d’essayer …. soirée chantée d’un bout à l’autre ! Samedi 10 février, 19h00 le Bruit du Trapèze au Chapeau, cotisation Bdu Trapèze 10€ bienvenue! petite restauration sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T19:00:00+01:00 – 2024-02-10T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-10T19:00:00+01:00 – 2024-02-10T23:59:00+01:00

Avec Bob Dylan, the Beatles, Nino Ferrer, Joe Dassin, Aznavour, Edith Piaf, Georges Brassens, Barbara, Jacques Higelin …

Spécial Noël : Chansons jazzy ou festives FR & EN, et un grand répertoire de « English Christmas Carols ».

Un piano électrique, joliment aménagé dans un cadre en bois, peint par l’artiste Cléo Delvaux en forme d’un piano classique. Des livrets à paroles. Des micros pour les chanteurs, un ampli. Le tout intégré dans le piano en bois sur roulettes.La buvette et une restauration sera proposée aux participants

le Bruit du Trapèze 8 route de Moulismes 86320 persac Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0631855490 https://www.facebook.com/profile.php?id=100085269960448 [{« type »: « email », « value »: « lebruitdutrapu00e8ze@gmail.com »}] Ancienne école de filles de Persac puis ancienne école maternelle, ce lieu composé de 2 bâtiments et de 3 « espaces verts » est idéal pour développer un tiers lieu à activités multlples accessible aux personnes à mobilité réduite ou à déficit sensoriel ou intellectuel

Persac Tiers lieu

Evelyne Pérard