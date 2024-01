Fils et tissus le Bruit du Trapèze Persac, mercredi 17 janvier 2024.

Fils et tissus tous les mercredis après midi le Bruit du Trapèze propose un atelier ,couture, tricot tissage, filage, feutre,crochet , fourche…. en grande majorité à partir de matériaux recyclés ou réutilisés 17 janvier – 19 juin, les mercredis le Bruit du Trapèze petite participation pour le fil, la laine, le coton à tisser ou à crocheter… adhésion annuelle 10€ au Bruit du Trapèze bienvenue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-17T14:00:00+01:00 – 2024-01-17T17:00:00+01:00

Fin : 2024-06-19T14:00:00+02:00 – 2024-06-19T17:00:00+02:00

Autour de la récupération de matériaux ( fils et tissus) nous proposons de réaliser soit pour soi, soit pour le Tiers Lieu, soit pour les habitants de la Commune de Persac et des environs: Rideaux, coussins, filets, objets en feutre, éponges, tabliers en jean, couvercle et emballages en cire d’abeille, teinture florale, toile tissée

Nous partageons nos connaissances de la couture, de la machine à coudre, du crochet, du filage, du tissage, de l’utilisation de la cire d’abeille, des végéteaux pour fabriquer soi m^me et participer à l’objectif zéro déchets

Le mercredi 24 mai Emballages et couvercles en cire d’abeille

le Samedi 27 mai teinture végétale ( laine coton… fils ou tissus…)

Mercredi 7 juin tabliers en jeans

Samedi 10 Juin Chapeau en feutre

21 Juin fabrication de lingette maquillage et autres support de beauté et d’hygiène

le Bruit du Trapèze 8 route de Moulismes 86320 persac Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0631855490 https://www.facebook.com/profile.php?id=100085269960448 [{« type »: « email », « value »: « lebruitdutrapeze@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0631855490 »}] Ancienne école de filles de Persac puis ancienne école maternelle, ce lieu composé de 2 bâtiments et de 3 « espaces verts » est idéal pour développer un tiers lieu à activités multlples accessible aux personnes à mobilité réduite ou à déficit sensoriel ou intellectuel

artisanat couture

Myriam Mercy