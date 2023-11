Atelier Feutre le Bruit du Trapèze Persac, 16 décembre 2023, Persac.

Atelier Feutre Samedi 16 décembre, 13h30 le Bruit du Trapèze participation à l’achat de la laine (3à 7€) cotisation bruit du trapèze bienvenue

la technique ancestrale du feutre permet la création de vetements chauds impermeables mais aussi des objets du quotdien qui vont du cache pot à la corbeille pour chat/chien et tout ce que votre imagination porra créer

la technique est assez simple m^me si elle demande de lé’nergie la créativité est ensuite au rendez vous …

le Bruit du Trapèze 8 route de Moulismes 86320 persac Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0631855490 https://www.facebook.com/profile.php?id=100085269960448 [{« type »: « email », « value »: « lebruitdutrapeze@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0979335209 »}] Ancienne école de filles de Persac puis ancienne école maternelle, ce lieu composé de 2 bâtiments et de 3 « espaces verts » est idéal pour développer un tiers lieu à activités multlples accessible aux personnes à mobilité réduite ou à déficit sensoriel ou intellectuel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T13:30:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

