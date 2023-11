atelier généalogie le Bruit du Trapèze Persac, 7 décembre 2023, Persac.

atelier généalogie 7 décembre 2023 – 8 février 2024, les jeudis le Bruit du Trapèze entrée libre cotisation au Bruit du Trapèze bienvenue ( 10€)

On vient tous de quelque part et de familles larges qui se sont croisées, d’ évenements histoiriques ou sociaux ont marqué l’évolution de notre grande famille, de notre village….

En plus de rencontrer des cousins éloignés de la 7ème ou 8 ème génération voire plus , on réintégre dans la grande histoire des proches qui ont peu marqué leur époque

retracer des migrations comprendre pourquoi on a changé de cantons, de régions ou de pays sur les 10 dernières génération sont les différents aspects que peut nous apporter la constitution de notre arbre généalogique

à l’aide des outils que nous apporte internet on peut aller assez loin dans la recherchede ses orgines et aussi s’obstiner à résoudre quelques énigmes.

Nous travailerons sur ordinateur les 1ers 3ème (et 5ème) jeudi de chaque mois de 17h30 à 19h

le Bruit du Trapèze 8 route de Moulismes 86320 persac Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine Ancienne école de filles de Persac puis ancienne école maternelle, ce lieu composé de 2 bâtiments et de 3 « espaces verts » est idéal pour développer un tiers lieu à activités multlples accessible aux personnes à mobilité réduite ou à déficit sensoriel ou intellectuel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T17:30:00+01:00 – 2023-12-07T19:00:00+01:00

2024-02-08T17:30:00+01:00 – 2024-02-08T19:00:00+01:00

