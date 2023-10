Soirée jeux le Bruit du Trapèze Persac, 24 novembre 2023, Persac.

Soirée jeux Vendredi 24 novembre, 17h30 le Bruit du Trapèze entrée libre cotisation bienvenue buvette et cakes salés et sucrés

le Bruit du Trapèze 8 route de Moulismes 86320 persac Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0631855490 https://www.facebook.com/profile.php?id=100085269960448 [{« type »: « email », « value »: « lebruitdutrapeze@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0979335209 »}] Ancienne école de filles de Persac puis ancienne école maternelle, ce lieu composé de 2 bâtiments et de 3 « espaces verts » est idéal pour développer un tiers lieu à activités multlples accessible aux personnes à mobilité réduite ou à déficit sensoriel ou intellectuel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T17:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:30:00+01:00

Persac jeux de société

Laure Girard