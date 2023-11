Tarot pour débutant/e/s et confirmé/e/s le Bruit du Trapèze Persac Catégories d’Évènement: Persac

Vienne Tarot pour débutant/e/s et confirmé/e/s le Bruit du Trapèze Persac, 18 novembre 2023, Persac. Tarot pour débutant/e/s et confirmé/e/s 18 novembre 2023 – 16 mars 2024 le Bruit du Trapèze le Bruit du Trapèze 8 route de Moulismes 86320 persac Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0631855490 https://www.facebook.com/profile.php?id=100085269960448 [{« type »: « email », « value »: « lebruitdutrapeze@gmail.com »}] Ancienne école de filles de Persac puis ancienne école maternelle, ce lieu composé de 2 bâtiments et de 3 « espaces verts » est idéal pour développer un tiers lieu à activités multlples accessible aux personnes à mobilité réduite ou à déficit sensoriel ou intellectuel Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T19:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:00:00+01:00

2024-03-16T19:00:00+01:00 – 2024-03-16T23:59:00+01:00 jeux sortie Evelyne Pérard Détails Catégories d’Évènement: Persac, Vienne Autres Lieu le Bruit du Trapèze Adresse 8 route de Moulismes 86320 persac Ville Persac Departement Vienne Age min 10 Age max 99 Lieu Ville le Bruit du Trapèze Persac latitude longitude 46.345699;0.712383

le Bruit du Trapèze Persac Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/persac/