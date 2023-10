Fabriquer votre calendrier de l’Avent avec la Grainothèque ! le Bruit du Trapèze Persac, 18 novembre 2023, Persac.

Fabriquer votre calendrier de l’Avent avec la Grainothèque ! Samedi 18 novembre, 14h00 le Bruit du Trapèze 10€ pour les fournitures cotisation au Bruit du Trapéze 10€ bienvenue!

oser planter des graines !! c’est un geste pas si évident ! car c’est aussi un engagement vis à vis du vivant. Mais voir pousser légumes et fleurs semées ente l’automne et le printemps est un réél plaisir

Echanger ses graines, essayer des variétés anciennes, prodiguer les conseils tirés de ses expériences est une activité que le Bruit du trapèze se devait de promouvoir

le Bruit du Trapèze 8 route de Moulismes 86320 persac Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0631855490 https://www.facebook.com/profile.php?id=100085269960448 [{« type »: « email », « value »: « lebruitdutrapeze@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0979335209 »}] Ancienne école de filles de Persac puis ancienne école maternelle, ce lieu composé de 2 bâtiments et de 3 « espaces verts » est idéal pour développer un tiers lieu à activités multlples accessible aux personnes à mobilité réduite ou à déficit sensoriel ou intellectuel

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T16:00:00+01:00

