Faites le vous -même ! Fabrication de produits d’entretien et d’hygiène avec le SIMER le Bruit du Trapèze Persac, 14 octobre 2023, Persac.

Faites le vous -même ! Fabrication de produits d’entretien et d’hygiène avec le SIMER Samedi 14 octobre, 10h00 le Bruit du Trapèze cotisation au Bruit du Trapèze ( 10€) bienvenue

Avec l’aide du SIMER, un atelier trimestriel est proposé afin de sensibiliser les habitants de Persac et des villages environnants à toutes les possibilités de réduire son impact chimique sur la planète.

Proteger l’eau des rivières , protéger la faune et la flore et toute la biodiversité, sont des enjeux auxquels chacun peut apporter sa contribution . Les produits d’entretien et d’hygiène plus respecteux de l’environement et souvent moins cher – ce qui ne gâte rien!- Laver son sol ou se laver les cheveux avec des produits composés d’ingrédients biosourcés est possible

le Bruit du Trapèze 8 route de Moulismes 86320 persac Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0631855490 https://www.facebook.com/profile.php?id=100085269960448 [{« type »: « email », « value »: « lebruitdutrapeze@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0631855490 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100085269960448 »}] Ancienne école de filles de Persac puis ancienne école maternelle, ce lieu composé de 2 bâtiments et de 3 « espaces verts » est idéal pour développer un tiers lieu à activités multlples accessible aux personnes à mobilité réduite ou à déficit sensoriel ou intellectuel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T13:00:00+02:00

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T13:00:00+02:00

Persac Bruit du trapèze

Laure Girard