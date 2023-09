Atelier Feutre le Bruit du Trapèze Persac, 7 octobre 2023, Persac.

Atelier Feutre Samedi 7 octobre, 13h30 le Bruit du Trapèze Prix au poids de la laine utilisée ( entre 3 et 7 € ) cotisation au Bruit du trapèze bienvenue

Pour une partie d’entre nous nous commençons à préparer le marché de Noël sur Persac et allons confectionner des éharpes en feutre très vapoeuses.

Vous pouvez venir aussi confectionner des objets dont vous avez besoin ou envie.. ( sauf les chapeaux et les « corbeilles à chat qui demandent une journée entière pour leur réalisation.

à partir de laine cardée mais non filée de toutes les couleurs nous nous appuyons sur les savoir faire de Niki et de Caroline pour préparr le support avec lequel nous réaliserons différents objets

le Bruit du Trapèze 8 route de Moulismes 86320 persac Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine Ancienne école de filles de Persac puis ancienne école maternelle, ce lieu composé de 2 bâtiments et de 3 « espaces verts » est idéal pour développer un tiers lieu à activités multlples accessible aux personnes à mobilité réduite ou à déficit sensoriel ou intellectuel

2023-10-07T13:30:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

artisanat Persac

Evelyne Pérard