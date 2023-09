Fils et tissus le Bruit du Trapèze Persac, 20 septembre 2023, Persac.

Fils et tissus 20 septembre – 13 décembre, les mercredis le Bruit du Trapèze petite participation pour le fil, la laine, le coton à tisser ou à crocheter… adhésion annuelle 10€ au Bruit du Trapèze bienvenue

Autour de la récupération de matériaux ( fils et tissus) nous proposons de réaliser soit pour soi, soit pour le Tiers Lieu, soit pour les habitants de la Commune de Persac et des environs: Rideaux, coussins, filets, objets en feutre, éponges, tabliers en jean, couvercle et emballages en cire d’abeille, teinture florale, toile tissée

Nous partageons nos connaissances de la couture, de la machine à coudre, du crochet, du filage, du tissage, de l’utilisation de la cire d’abeille, des végéteaux pour fabriquer soi m^me et participer à l’objectif zéro déchets

Le mercredi 24 mai Emballages et couvercles en cire d’abeille

le Samedi 27 mai teinture végétale ( laine coton… fils ou tissus…)

Mercredi 7 juin tabliers en jeans

Samedi 10 Juin Chapeau en feutre

21 Juin fabrication de lingette maquillage et autres support de beauté et d’hygiène

le Bruit du Trapèze 8 route de Moulismes 86320 persac Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0631855490 https://www.facebook.com/profile.php?id=100085269960448 [{« type »: « email », « value »: « lebruitdutrapeze@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0631855490 »}] Ancienne école de filles de Persac puis ancienne école maternelle, ce lieu composé de 2 bâtiments et de 3 « espaces verts » est idéal pour développer un tiers lieu à activités multlples accessible aux personnes à mobilité réduite ou à déficit sensoriel ou intellectuel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T14:00:00+02:00 – 2023-09-20T18:00:00+02:00

2023-12-13T14:00:00+01:00 – 2023-12-13T18:00:00+01:00

artisanat couture

Myriam Mercy