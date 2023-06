atelier palettes le bruit du trapèze Persac, 8 juin 2023, Persac.

atelier palettes 8 juin – 14 septembre, les jeudis le bruit du trapèze Cotisation à l’association le Bruit du Trapèze bien venu prix libre pour les réalisations « pour soi »

Chaque jeudi après midi 5 à 6 personnes se retrouvent, au Bruit du Trapèze, pour réaliser, ensemble ou séparément, des objets dont le lieu à besoin, la commune à besoin, d’autres assocaitons ont besoin ou l’un d’eux à besoin ….. à partir de palettes récupérere, dans la coopération en échangant des compétences , des savoir faire , de la force , des outils ….

le bruit du trapèze 8 route de Moulismes 86320 persac Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine Ancienne école de filles de Persac puis ancienne école maternelle, ce lieu composé de 2 bâtiments et de 3 « espaces verts » est idéal pour développer un tiers lieu à activités multlples accessible aux personnes à mobilité réduite ou à déficit sensoriel ou intellectuel

2023-06-08T14:00:00+02:00 – 2023-06-08T18:00:00+02:00

2023-09-14T14:00:00+02:00 – 2023-09-14T18:00:00+02:00

Myriam mercy