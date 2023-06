grainothèque le bruit du trapèze Persac, 7 juin 2023, Persac.

grainothèque 7 juin – 9 septembre le bruit du trapèze adhésion annuelle à l’association le Bruit du trapèze 10€ bienvenue

Donner un accès facile et récurent à la grainothèque afin que les persacois et habitants des alentours puissent venir facilement échanger des graines

en présence de personnes passionnées, venez échanger sur vos connaissances en jardinage ou en plantes amromatiques ou en arboriculture.

c’est aussi l’ occasion d’une activité enfants/parents

Deux périodes en particulier le printemps: graines et l’automne: l’échange de plants

le bruit du trapèze 8 route de Moulismes 86320 persac Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0631855490 https://www.facebook.com/profile.php?id=100085269960448 [{« type »: « email », « value »: « lebruitdutrapeze@gmail.com »}] Ancienne école de filles de Persac puis ancienne école maternelle, ce lieu composé de 2 bâtiments et de 3 « espaces verts » est idéal pour développer un tiers lieu à activités multlples accessible aux personnes à mobilité réduite ou à déficit sensoriel ou intellectuel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T02:30:00+02:00 – 2023-06-07T03:00:00+02:00

2023-09-09T10:30:00+02:00 – 2023-09-09T12:00:00+02:00

le Bruit du Trapèze Persac

Evelyne Pérard