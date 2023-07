Qi-Cong du bâton le bruit du trapèze Persac, 15 avril 2023, Persac.

Qi-Cong du bâton 15 avril – 9 septembre, les samedis le bruit du trapèze adhésion annuelle bienvenue

Léa qui pratique le Tchi Gong depuis plusieurs années, propose une initiation dans les jardin du Bruit du Trapéze le samedi matin de 10h30 à 11h30 comme elle l’a fait à Montreuil pendant plusieurs années

Retrouver de l’energie de la souplesse, de la force , du souffle!

passer un bon moment en plein air

tout public

le bruit du trapèze 8 route de Moulismes 86320 persac Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0631855490 https://www.facebook.com/profile.php?id=100085269960448 [{« type »: « email », « value »: « lebruitdutrapeze@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0631855490 »}] Ancienne école de filles de Persac puis ancienne école maternelle, ce lieu composé de 2 bâtiments et de 3 « espaces verts » est idéal pour développer un tiers lieu à activités multlples accessible aux personnes à mobilité réduite ou à déficit sensoriel ou intellectuel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T10:30:00+02:00 – 2023-04-15T11:30:00+02:00

2023-09-09T10:30:00+02:00 – 2023-09-09T11:30:00+02:00

sport art martial

