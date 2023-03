Rando Photos végétaux le bruit du trapèze dans l’ancienne école Persac Catégories d’Évènement: Persac

Vienne

Rando Photos végétaux le bruit du trapèze dans l’ancienne école, 22 avril 2023, Persac. Rando Photos végétaux Samedi 22 avril, 14h00 le bruit du trapèze dans l’ancienne école Participation libre mais nécessaire au goûter et ou apéro Proposer un nouveau thème pour faire découvrir Persac et ses environs aux habitants, aux habitants des anutres villages

Marcher ensemble pour le lien social et pour la santé ….

s’interesser de près à la flore qui s’épanouit dans la nature

préservation de la faune et de la flore locales le bruit du trapèze dans l’ancienne école 8 route de Moulismes 86320 persac Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0631855490 https://www.facebook.com/profile.php?id=100085269960448 [{« type »: « email », « value »: « lebruitdutrapeze@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0631855490 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T14:00:00+02:00 – 2023-04-22T19:00:00+02:00

