INAUGURATION GRAINOTHEQUE le bruit du trapèze dans l’ancienne école Persac Catégories d’Évènement: Persac

Vienne

INAUGURATION GRAINOTHEQUE le bruit du trapèze dans l’ancienne école, 25 mars 2023, Persac. INAUGURATION GRAINOTHEQUE Samedi 25 mars, 15h00 le bruit du trapèze dans l’ancienne école

Inauguration de la grainothèque en partenariat avec l’école de Persac 15h-17h Fêtons l’arrivée du printemps!1er Troc de graines! jeux, Atelier semis avec l’Arbre à légumes, Goûter surprise! handicap moteur;handicap psychique mi;pi le bruit du trapèze dans l’ancienne école 8 route de Moulismes 86320 persac Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine

0631855490 https://www.facebook.com/profile.php?id=100085269960448 Echanger les graines dont on n’a plus l’utilité pour enprendre d’autres qu’on aimerait voir pousser chez soi . Que ce soit des graines habituelles , des variétés anciennes, ou inhabituelles dans un jardin c’est ce que propose le bruit du Trapèze Tiers lieu de Persac aux habitants de la commune et des villages alentous.*En partenariat avec les enseignantes et les enfants de l’école qui ont animé cette activité l’an passé venez avec vos graines et vos envies de fleurir votre jardin .

Armelle maraichère de l’Arbre à Légumes” organisera une activté autour des semis .

Un gouter surprise sera également proposé

