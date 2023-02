TRAVAIL DU FEUTRE le bruit du trapèze dans l’ancienne ecole Persac Catégories d’Évènement: Persac

Vienne

TRAVAIL DU FEUTRE le bruit du trapèze dans l’ancienne ecole, 18 février 2023, Persac. TRAVAIL DU FEUTRE Samedi 18 février, 13h30 le bruit du trapèze dans l’ancienne ecole

prix reel de la laine fournie entre 3 et 5 € en fonction de l’objet créé

à partir de laines chatoyantes, créer un objet en feutre ,artistique ou de la vie quotidienne handicap psychique;handicap auditif pi;hi le bruit du trapèze dans l’ancienne ecole 8 route de Moulismes 86320 persac Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine Realiser des objets en feutre

Utiliser de la laine non filée opur réaliser des objets du quotidien : echarpes, étui lunette, ou téléphone ou tablette, décoration de Noel, mitaines, mouffles, semelles…chapeau

