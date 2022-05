Le bruit des valises

2022-05-06 19:00:00 – 22:00:00 "Le boulanger de votre quartier est maintenant devenu galeriste ? Votre loyer a-t-il encore augmenté ? Vous ne comptez plus le nombre fois où les touristes se prennent en photo devant chez vous ? Vous supportez mal le bruit des valises ? "

Dans la bienveillance, le peintre arlésien Sofian Oumeur ouvre le débat en présentant ses dernières créations et sa technique de travail. Il sera accompagné de Martin Courriu, musicien guitariste qui partagera ses compositions inédites, accompagné de sa guitare pour un concert intimiste en deux parties aux sonorités cristallines. Venez échanger autour de la gentrification et de ses répercussions sur la ville à Parade le 6 mai de 19h à 22h, concert de jazz et démonstration picturale au programme. “Le boulanger de votre quartier est maintenant devenu galeriste ? Votre loyer a-t-il encore augmenté ? Vous ne comptez plus le nombre fois où les touristes se prennent en photo devant chez vous ? Vous supportez mal le bruit des valises ? “

