Le bruit des loups La Comédie de Genève, 15 décembre 2021, Genève. Le bruit des loups

du mercredi 15 décembre au mercredi 22 décembre à La Comédie de Genève

De la magie, oui. Mais sans lapins qui sortent du chapeau. La magie pour raconter une histoire sans parole et ré-enchanter le monde. Maître incontesté de la magie nouvelle, Étienne Saglio veut reboiser notre imaginaire en nous reconnectant à la pensée sauvage. À pas de loup, l’extraordinaire se glisse sous la porte de notre chambre, pour nous attirer dans la beauté touffue de paysages inouïs, où plantes, hommes et animaux cohabitent à la lisière de la fable. Promenons-nous dans les bois enchantés de cette féérie visuelle pour petits et grands, composée en trois actes et sans parole. Mise en scène Étienne Saglio

De CHF 40.- à CHF 10.-

La Comédie de Genève Esplanade Alice-BAILLY 1, 1207 Genève Genève Les Eaux-Vives

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T19:30:00 2021-12-15T20:40:00;2021-12-16T19:30:00 2021-12-16T20:40:00;2021-12-17T20:00:00 2021-12-17T21:10:00;2021-12-18T18:00:00 2021-12-18T19:10:00;2021-12-19T15:00:00 2021-12-19T16:10:00;2021-12-21T19:30:00 2021-12-21T20:40:00;2021-12-22T15:00:00 2021-12-22T16:10:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu La Comédie de Genève Adresse Esplanade Alice-BAILLY 1, 1207 Genève Ville Genève lieuville La Comédie de Genève Genève