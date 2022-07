Le Bruit des loups | Étienne Saglio, 8 décembre 2022, .

Le Bruit des loups | Étienne Saglio



2022-12-08 – 2022-12-08

13 EUR Dès 8 ans

Dans le monde, dans nos rêves, la forêt recule. Dans les contes de notre enfance, elle résiste encore. C’est là qu’Étienne Saglio, l’un des maîtres de la « magie nouvelle», est allé la rechercher, pour s’y replonger avec nous comme dans un bain de jouvence…

Quelque part sur une lisière enchantée, non loin d’Alice et de son pays des merveilles, le monde rajeunit, regagne en profondeur, en obscurité, en riche ambiguïté. Par la grâce d’un décor splendide où les techniques de manipulation classiques s’unissent harmonieusement aux effets spéciaux, voici que la scène se peuple des êtres impossibles et nécessaires qu’a rêvés Étienne Saglio : un Géant, aussi doux et attentionné qu’il peut être inquiétant; un souriant Goupil, spirituel conteur qui va et vient sans jamais se laisser saisir; un Loup, gardien farouche d’un monde à la fois menaçant et menacé… L’enfant qui la parcourt et s’y enfonce consent à ses peurs, puisqu’elles sont le prix dont il paie la renaissance du merveilleux. Alors, au plus profond des bois, la paix peut revenir et la magie ressusciter, «l’inanimé peut soudain s’animer, […] le familier cède la place au fabuleux».

+ Le soir de la représentation à l’auditOrium, dans les parties publiques, découvrez l’exposition Bruissement pour revivre les étapes de création du spectacle.

