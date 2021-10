Le Bruit des Loups · Étienne Saglio Le Théâtre, 6 octobre 2021, Laval.

Dans un monde devenu trop propre, un homme devient myope. Il s’occupe de ses plantes vertes lorsqu’une souris s’immisce dans sa vie. La nature se rappelle à lui et l’emporte alors dans un voyage au clair de lune, au cœur d’une forêt envoûtante. Sous l’égide d’un étrange renard, s’y révèlent un bestiaire fantastique et de drôles de personnages, compagnons d’aventure… Figure majeure de la magie nouvelle, Étienne Saglio déploie comme toujours une scénographie enchanteresse et de puissants symboles, propices à l’évasion de l’esprit, au vacillement de nos repères. L’artiste rennais prend acte de nos liens souvent dénoués avec la nature et les animaux, et repeuple l’imaginaire de nos forêts intérieures. Magique, à plus d’un titre.

Promenons-nous dans les bois avec ce conte enchanteur qui interroge notre rapport à la nature et à l’émerveillement.

