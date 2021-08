Parthenay Parthenay Deux-Sèvres, Parthenay Le Bruit des glaçons / Festival Ah? Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

Le Bruit des glaçons / Festival Ah? 2021-09-17 19:15:00 Le bar le Baratin 81 Rue Jean Jaurès Parthenay

Parthenay Deux-Sèvres Tantôt endiablée, tantôt tendre et intimiste. Deux personnages évoluent au sein d’un lieu où des liens se créent, où l’on partage, où l’on rit fort le temps d’un verre, d’une soirée.

Parthenay Le bar le Baratin 81 Rue Jean Jaurès