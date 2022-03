LE BRUIT DES COULEURS [SPECTACLE TRÈS JEUNE PUBLIC] Bélarga, 30 mars 2022, Bélarga.

LE BRUIT DES COULEURS [SPECTACLE TRÈS JEUNE PUBLIC] Bélarga

2022-03-30 10:30:00 10:30:00 – 2022-03-30 11:00:00 11:00:00

Bélarga Hérault Bélarga

La pluie vient de s’arrêter. La nature se réveille doucement et avec elle la jeune fille à l’arc-en-ciel. Très vite, la jeune fille s’aperçoit qu’elle a perdu toutes ses couleurs. C’est dans un livre géant qu’elle va partir à leur recherche. Page après page, elle va découvrir une multitude d’univers où les couleurs et la musique se croisent, où la nature et les sons vont mettre en éveil tous ses sens.

+33 4 99 57 04 83

dernière mise à jour : 2022-03-02 par