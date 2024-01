Le Bruit des Coquillages Théâtre des Beaux Arts Bordeaux, mercredi 28 février 2024.

Le Bruit des Coquillages Le Bruit des coquillages, création sensorielle dansée et musicale jeune public, aborde le thème de l’Ailleurs et de la relation à l’Autre. 28 et 29 février Théâtre des Beaux Arts Tarif Plein 10€ ; Tarif Réduit 8€ ; Tarif Carte Jeune 6€

Début : 2024-02-28T11:00:00+01:00 – 2024-02-28T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-29T16:30:00+01:00 – 2024-02-29T17:30:00+01:00

Chorégraphie, interprétation et création musicale Emily Chevalier et Hélène Poymiro

Regard extérieur Jean Masse

Création lumière Sébastien Vaillier

Technicienne Son et lumière Anouk Roussely

Robe Margueritte Lacroix

Captation vidéo et photographiques Quentin Geyre

Compagnie Les Dés Rangés

Marie est passionnée par les histoires de marins et les récits d’aventures. Admirant depuis toujours les maquettes de bateaux, les livres de son grand-père, elle se rêve navigatrice solitaire, affrontant l’océan déchaîné sur un radeau de fortune. Un jour, alors qu’elle joue dans son grenier, elle est attirée par une collection de coquillages. Mais qu’entend-elle alors lorsqu’elle les approche de son oreille ? Des navigateurs célèbres qui l’invitent au voyage ? Une berceuse ? La voix de Mary Anning ? Un autre personnage entre alors en scène. Marie est-elle en train de rêver ? Qui est cette inconnue qui l’invitera dans un drôle de voyage ?

Le Bruit des coquillages, création sensorielle dansée et musicale jeune public, aborde le thème de l’Ailleurs et de la relation à l’Autre. A travers la musique et la danse, cette création explore les mouvements et les sons liés à l’énergie et aux rythmes des vagues. Le coquillage symbolise l’inconnu. Il est le témoin qui ouvre le passage vers l’Ailleurs. Objet transitionnel, il fait naître un monde fantasmé et imaginaire. Les corps des danseuses se rencontrent autour du thème de la mer, endroit commun à tous, mais qui peut être un espace de danger. Ce voyage onirique emporte alors le public dans une traversée maritime, lieu des pirates, pêcheurs, aventuriers et autres créatures merveilleuses.

À partir de 5 ans

Durée 40 min

Spectacle programmé dans le cadre du Festival Sous les Loupiotes.

En coréalisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine Situé à deux pas du Conservatoire de Bordeaux et de l'école des Beaux-Arts, le Théâtre des Beaux-Arts, qui a ouvert ses portes en janvier 2018, est un lieu incontournable de la création contemporaine à Bordeaux.

Ancien Café-Théâtre, le Théâtre des Beaux-Arts est un espace chaleureux et intimiste où sont programmés des spectacles de compagnies locales et régionales, spécialement sélectionnées par Loïc Rojouan, directeur du Théâtre. Comédies, seul-en-scènes ou pièces dramatiques, le Théâtre des Beaux-Arts s’efforce de maintenir une programmation à la fois éclatée et cohérente pour toujours surprendre et satisfaire son public, qu’il soit habitué ou curieux.

Lustres, mur de pierre et poutres apparentes font du Théâtre des Beaux- Arts un endroit apprécié pour son charme et son authenticité. L’esprit du théâtre de proximité est entretenu par l’équipe entourant Loïc Rojouan et par l’agencement de la salle voulue délibérément feutrée et cosy. Vous pourrez alors, le temps d’un spectacle, vous immerger dans un microcosme unique en son genre qui changera votre expérience du théâtre.

