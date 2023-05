Rencontres Big Tata 2023 Le Brrrazero, 3 juin 2023, Vaulx-en-Velin.

Rencontres Big Tata 2023 3 et 4 juin Le Brrrazero Prix libre

Le réseau Big Tata – réseau des bibliothèques et centres d’archives LGBTQIA+ et féministes – vous invite à ses premières rencontres, le week-end du 3 et 4 juin 2023 à Grrrnd Zéro à Vaulx en Velin.

Archives TPBGI Sud-Ouest

Les Héroïnes (Marseille)

Mémoire des Sexualités

Genres de Luttes

Archives LGBTQI

Collection BBQ

Espace QG

Archives Gaies du Québec

Queer Code QR

Les Ouvreurs

Archives Lesbiennes

La Boîte Sous le Lit

Bibliothèque LGBTI Lyon

Brrrazero

★ Samedi 3 Juin ★

16h – 20h

Ateliers, tables rondes, stands associatifs, librairie.

20h – 2h

Brrrasier Poétique organisée par le Brrrazero

avec

Mme de V

Béatrice Brérot

Henri Grandgarçon & Nuage Rose, France Baise & Meryll Ampe

Colza Electric (Al LCBLC & Moonki Moonki)

Sélia Louise Château

Sara Mychkine

Limace Artiste

et un Jam Poétique sur des impros de Satin 2000

★ Dimanche 4 juin ★

16h – 18h

Ateliers, tables rondes, stands associatifs librairie.

18h – 20h

Soirée théâtre organisée par le Brrrazero

avec

« Trigger Warning: 13 minutes pour un maillot de bain de la poubelle »

Marlon Brenda

« Pour un temps sois peu »

Laurène Marx

Les Rencontres Big Tata

Le Samedi 3 juin 2023 de 16h à 2h

et le Dimanche 4 juin 2023 de 16h à 22h

Au Grrrnd Zéro

60 avenue de Bohlen

Vaulx en Velin

L’ENTRÉE DES RENCONTRES

EST À PRIX LIBRE

NO CB ** CASH ONLY

https://brrrazero.org/

https://bigtata.org/

Graphisme réalisée par Roxanne Maillet

