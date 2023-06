Réunion de concertation : Animation et attractivité commerciale de la Grand Rue et de la Place de la Liberté Le Broutteux Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Réunion de concertation : Animation et attractivité commerciale de la Grand Rue et de la Place de la Liberté Le Broutteux Roubaix, 13 juin 2023, Roubaix. Réunion de concertation : Animation et attractivité commerciale de la Grand Rue et de la Place de la Liberté Mardi 13 juin, 08h30 Le Broutteux Entrée Libre Grand Rue / Place de la Liberté Comment faire de la Grand-Rue une rue animée et une centralité commerciale forte ? ••••••••• Petit déjeuner de travail sur site •••••••••

La Grand Rue est une rue stratégique au coeur du centre-ville, lien entre la Place de la Liberté et la Grand-Place.

Pour la rendre plus dynamique et attractive, cet atelier, qui s’inscrit dans la continuité de la concertation organisée en janvier 2023, vise à faire émerger un projet ambitieux pour cette rue.

Toutes les idées innovantes sont les bienvenues ! ••••••••• MARDI 13 JUIN DE 8H30 À 11H AU BROUTTEUX 34 Place de la Liberté , Roubaix Merci de confirmer votre présence par mail : projetcentreville@ville-roubaix.fr •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

En présence de :

– Nabella MEZOUANE, Adjointe au maire en charge des Quartiers Centre

– Alexandre Garcin, Adjoint au maire en charge de la mobilité

– Luis Da Costa, Adjoint au maire en charge des commerces

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Le Broutteux 34 Place de la Liberté, roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « projetcentreville@ville-roubaix.fr »}] [{« link »: « mailto:projetcentreville@ville-roubaix.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-13T08:30:00+02:00 – 2023-06-13T11:00:00+02:00

2023-06-13T08:30:00+02:00 – 2023-06-13T11:00:00+02:00 réunion concertation atelier concertation ville de Roubaix Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Le Broutteux Adresse 34 Place de la Liberté, roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Le Broutteux Roubaix

Le Broutteux Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Réunion de concertation : Animation et attractivité commerciale de la Grand Rue et de la Place de la Liberté Le Broutteux Roubaix 2023-06-13 was last modified: by Réunion de concertation : Animation et attractivité commerciale de la Grand Rue et de la Place de la Liberté Le Broutteux Roubaix Le Broutteux Roubaix 13 juin 2023