Dordogne Conférende de Céline Lagarde-Cardona, docteure en archéologie, ethnologie, préhistoire au Service Départemental de l’Archéologie de la Dordogne. Depuis une vingtaine d’années, les recherches sur les objets en alliages à base de cuivre de l’âge du Bronze ont connu un renouvellement des problématiques. L’étude du matériau métallique passe par l’examen morphométrique, tracéologique et microscopique afin de restituer les procédés techniques employés par les artisans de l’âge du Bronze. Certains objets, comme les haches et les ornements corporels s’avèrent également être des supports privilégiés d’étude de la société en tant qu’indicateurs culturels et économiques. Le croisement des pratiques techniques et des caractéristiques stylistiques permet de révéler des savoir-faire et des particularités locales de production. Des identités locales peuvent être identifiées avec des groupes intégrés Depuis une vingtaine d’années, les recherches sur les objets en alliages à base de cuivre de l’âge du Bronze ont connu un renouvellement des problématiques +33 5 53 06 45 45 ©Musée National Préhistoire Les Eyzies

