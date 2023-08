Visite guidée du Brise Glace et séance d’écoute Le Brise Glace Annecy Catégories d’Évènement: Annecy

Haute-Savoie Visite guidée du Brise Glace et séance d’écoute Le Brise Glace Annecy, 16 septembre 2023, Annecy. Visite guidée du Brise Glace et séance d’écoute Samedi 16 septembre, 09h30 Le Brise Glace Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles La visite du Brise Glace permet d’ouvrir toutes les portes de ce bâtiment singulier. De l’accueil à la grande scène on explique le fonctionnement de l’association, des studios, des salles de concerts et des projets d’action culturelle. Cette visite se fera en présence d’Henri Montulé, l’un des architectes du Brise Glace.

À l’issue de l’exploration du bâtiment, nous vous proposons une séance d’écoute et d’analyse qui vous permettra d’écouter la musique d’une autre oreille !

Programme

9h30 : visite du Brise Glace avec Henri Montulé, architecte du lieu

11h : mini-conférence Écouter la musique autrement Le Brise Glace 54 bis rue des Marquisats Annecy 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 65 10 http://www.le-brise-glace.com [{« type »: « email », « value »: « mediation@le-brise-glace.com »}] Bus ligne 6 arrêt Marquisats Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

