Le Bringuebal Studio de l'Ermitage Paris

Paris

Le Bringuebal Studio de l’Ermitage, 22 avril 2023, Paris. Le samedi 22 avril 2023

de 20h30 à 23h55

.Tout public. payant Tarif prévente : 15 EUR Tarif plein : 18 EUR

Des divas, du cha-cha, des Beatles, des Rita, des ténors rutilants, le souffle d’un murmure… Du reggae chaud, chaud, chaud ! Des animaux sauvages, la douceur d’un vieux slow, d’une pincée de rétro en soupçon d’électro… Une bouffée de fraicheur, un hip-hop engagé, une cumbia lascive… Les garçons et les filles du Bringuebal vous attendent pour vous mêler à eux dans une joyeuse transe ! Se réunir, se dégourdir les jambes et tomber amoureux, pousser la chansonnette ou chanter à tue-tête… Un seul mot d’ordre : Fête ! Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m) Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m) Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/le-bringuebal-11 https://www.facebook.com/Studio.de.lErmitage/ https://www.facebook.com/Studio.de.lErmitage/ https://www.billetweb.fr/le-bringuebal10

