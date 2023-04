Atelier Pieris Atelier Pieris Stage Sculpture, 17 avril 2023, Le Brignon.

L’Atelier Pieris vous propose à la campagne des Ateliers, des stages, des cours, Arts plastiques : dessin, peinture, sculpture, bois et pierre, modelage…

Pour enfants, adultes débutants et confirmés.

2023-04-17 à ; fin : 2023-04-21 . .

Atelier Pieris Stage Sculpture Lieu dit « Les Salles »

Le Brignon 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Pieris Workshop offers workshops, training courses and courses in the plastic arts: drawing, painting, sculpture, wood and stone, modeling…

For children, adults, beginners and advanced

El Atelier Pieris ofrece talleres, cursos y clases en plena naturaleza de artes plásticas: dibujo, pintura, escultura, madera y piedra, modelado…

Para niños y adultos, principiantes y avanzados

Das Atelier Pieris bietet Ihnen auf dem Land Ateliers, Praktika, Kurse, Bildende Kunst: Zeichnen, Malen, Skulpturen, Holz und Stein, Modellieren…

Für Kinder, Erwachsene Anfänger und Fortgeschrittene

Mise à jour le 2023-04-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay