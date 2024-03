LE BRICK PHOÉNIX À QUAI Quai Boulay Paty Paimbœuf, jeudi 11 avril 2024.

Avec un accostage prévu au ponton vers 12h, le jeudi 11 avril 2024, le Brick Phoenix, goélette de 35 mètres, ne manquera pas d’interpeller les passants.

Le bateau pourra être visité de 14h à 17h30.

Construit au Danemark en 1929, le Phoenix est un brick, un type de voilier à deux mâts.

Il a également été connu sous les noms suivants Anna, Palmeto, Jørgen Peter, Karma, Skibladner, Adella et Gabriel.

Il a été rénové pour l’industrie cinématographique, dans les chantiers de Charlestown Harbour au Royaume-Uni.

L’histoire du bateau :

Il a commencé sa carrière comme schooner d’une mission évangélique danoise puis il est devenu, dans les années 1950, un caboteur en Mer du Nord.

En 1974, il est converti en brigantin puis racheté, en 1988 par The Square Sail Fleet qui possède aussi le Earl of Pembroke et le Kaskelot.

Cette flotte a été soigneusement reconstituée pour servir lors de tournages de films.

En 1991, le Phoenix est devenu la caraque du XVe siècle Santa Maria pour le tournage du film de Ridley Scott Christophe Colomb.

Le bateau a été connu sous ce nom de Santa Maria jusqu’en 1996, où il a repris son nom de Phoenix.

Il a participé, en 2005, aux célébrations du 200e anniversaire de la bataille de Trafalgar , à Portsmouth.

Il participe généralement aux grands rassemblements de voiliers.

Outre ses services pour le cinéma, il offre des croisières avec ses 6 cabines passagers, des formations d’apprentis marins aux amateurs de gréement ancien.

Ponton de Paimboeuf, quai Boulay Paty.

Ouvert aux visites le 11 avril 2024 de 14h à 17h30 (dernier montée à 17h) billetterie sur place en haut de la passerelle.

Tarif adultes 5€ et gratuit pour les -18 ans / 30 personnes sur le bateau simultanément. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 12:00:00

fin : 2024-04-11

Quai Boulay Paty Ponton de Paimboeuf

Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairie@paimboeuf.fr

