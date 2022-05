Le Brevet du randonneur Caussenard Peyreleau, 12 juin 2022, Peyreleau.

2022-06-12 – 2022-06-12

12 EUR Peyreleau Dimanche 12 juin : Le Rozier (48), « Brevet du randonneur Caussenard », 2 parcours (moyen : 20 km et difficile : 30 km) / départ entre 7 h et 10 h suivant le parcours depuis la salle des fêtes du Rozier. Participation : 12 € (repas tiré du sac) offert : petit déjeuner, ravitaillement au départ. Diplôme, boisson et cadeau à l’arrivée, prévoir un gobelet, 06 42 09 35 32 / Lo Bartas

Dans le cadre du calendrier “A chaque dimanche sa rando” les associations affiliées à la FFRandonnée proposent des randonnées encadrées par les bénévoles des clubs qui s’investissent pour le plaisir de tous.

https://www.lobartas2.com/index.php/brevet-du-randonneur-caussenard-2022/

Comité départemental de la randonnée pédestre Aveyron

