Marché aux truffes et aux produits régionaux Le Breuil Saint-Aigny Catégories d’Évènement: Indre

Saint-Aigny Marché aux truffes et aux produits régionaux Le Breuil Saint-Aigny, 21 janvier 2024, Saint-Aigny. Saint-Aigny Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-01-21 09:30:00

fin : 2024-01-21 12:00:00 20ème édition du marché aux truffes..

20ème édition du marché aux truffes.

Marché organisé par le Syndicat des producteurs de truffes de l’Indre pour sa 20ème édition avec une quinzaine d’exposants. Attention au changement de lieu cette année. EUR.

Le Breuil

Saint-Aigny 36300 Indre Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-13 par ADT INDRE Détails Catégories d’Évènement: Indre, Saint-Aigny Autres Code postal 36300 Lieu Le Breuil Adresse Le Breuil Ville Saint-Aigny Departement Indre Lieu Ville Le Breuil Saint-Aigny Latitude 46.62607 Longitude 0.97558 latitude longitude 46.62607;0.97558

Le Breuil Saint-Aigny Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-aigny/