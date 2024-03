Le Breuil en Fête ! Route de Couches Le Breuil, vendredi 19 juillet 2024.

Cette année, la municipalité renouvelle l’événement Le Breuil en Fête , avec un nouveau spectacle. Découvrez un événement convivial, culturel et familial situé au coeur de notre commune, au Parc du Morambeau.

Au programme

– Un spectacle de danse et de feu à la nuit tombée, la compagnie La Salamandre proposera un moment hors du temps autour de son spectacle Horizon, un spectacle musical mêlant danse et feu sur l’esplanade derrière la salle du Morambeau. C’est une représentation de 50 minutes, éblouissante et spectaculaire, sur des rythmes pop-électro-funk.

– Un découverte musicale dès 16h, le public pourra profiter du parc Morambeau avec une trentaine d’instruments géants installée dans la première partie du parc, en accès libre. Petits et grands pourront alors participer à cette découverte sensorielle, acoustique et ludique en attendant le grand spectacle ! Et à partir du 19h, La Fanfarrosoir, fanfare de Chalon-sur-Saône, déambulera dans le parc pour faire danser et voyager les promeneurs !

– Un espace restauration et buvette le public pourra profiter des tables installées dans la première partie du parc pour pique-niquer ou déguster les plats proposés par les différents points de restauration. EUR.

Début : 2024-07-19

fin : 2024-07-19

Route de Couches Parc du Morambeau

Le Breuil 71670 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté mairie@lebreuilbourgogne.fr

