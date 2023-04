Pêche à l’écrevisse Pont du Breuil Le Breuil Catégories d’évènement: Allier

Pêche à l’écrevisse Pont du Breuil, 27 juillet 2023, Le Breuil. Découverte de la pratique encadrée par un animateur de la Fédération départementale de Pêche (matériel fourni)..

2023-07-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-27 12:00:00. EUR.

Le Breuil 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Discovery with a federal activity leader (equipment included) Descubrimiento de la práctica supervisada por un instructor de la federación departamental de pesca (material proporcionado). Entdeckung der Praxis, die von einem Betreuer des Fischereiverbands des Departements begleitet wird (Material wird gestellt).

