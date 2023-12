Le Brésil à la page : club de lecture de l’ambassade du Brésil à Paris Bibliothèque Germaine Tillion Paris, 13 janvier 2024, Paris.

Le samedi 13 janvier 2024

de 10h00 à 12h00

.Public adultes. gratuit

rsvpcultural.paris@itamaraty.gov.br en précisant en objet Club de lecture#3

ou à l’adresse bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr

A l’occasion du Club de lecture de l’ambassade du Brésil à Paris, le 13 janvier 2024 à la bibliothèque Germaine Tillion, découvrez « L’ex-magicien de la taverne du Minho » de Murilo Rubião…

La prochaine rencontre du club de lecture de l’ambassade du Brésil – en partenariat avec la Librairie portugaise et brésilienne – se fera autour de L’ex-magicien de la taverne du Minho de Murilo Rubião publié à L’Arbre vengeur. Ce recueil réunit 15 nouvelles choisies par le traducteur Dominique Nédellec. Elles permettent la découverte du meilleur de Murilo Rubião qui fut un précurseur et un grand maître de la littérature fantastique brésilienne.

Alors partons à la rencontre du magicien lassé de son office qui aimerait que ses lions se suicident, du lapin transformiste, du dromadaire spleenétique, du dragon porté sur la boisson…

Le club de lecture sera animé par Ana Maria Torres qui est libraire et traductrice de Teresa Veiga, Ana Maria Machado entre autres. Elle a publié, aussi, à La Grange Batelière, Terra Fria.

Le Club de lecture de l’ambassade du Brésil à Paris- Le Brésil à la page ! propose neuf rencontres mensuelles autour de traductions françaises d’ouvrages qui permettent de se plonger dans les réalités identités, histoire et cultures du Brésil. Les échanges, ouverts au grand public, se déroulent en français et sont animés par des universitaires, journalistes, historiens et autres personnalités du monde de la littérature. Les dates et les détails des inscriptions sont diffusés sur le compte Instagram et la page Facebook de l’ambassade… A vos agendas ! Le club de lecture suivant février aura lieu à la bibliothèque Benoîte Groult le 3 février.

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris

