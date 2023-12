Le brésil à la page : club de lecture de l’ambassade du brésil à paris Bibliothèque Benoîte Groult Paris, 3 février 2024 10:00, Paris.

Le samedi 03 février 2024

de 10h00 à 12h00

.Public adultes. gratuit

ouverture des réservations un mois avant l’évènement

« La tournée des coups de cœur » de la bibliothèque Benoîte Groult reçoit le samedi 3 février le Club de lecture de l’ambassade du Brésil à Paris : découvrez « Celles qu’on tue », de Patricia Melo.

La bibliothèque Benoîte Groult est l’unique bibliothèque du réseau de la Ville de Paris à proposer un fonds de livres en langue originale portugaise. Il était donc naturel qu’une Tournée des coups de cœur fasse la part belle à la littérature brésilienne !

La prochaine rencontre du club de lecture de l’ambassade du Brésil – en partenariat avec la Librairie portugaise et brésilienne – se tiendra donc lors du RDV de février de la Tournée des coups de cœur, autour du roman Celles qu’on tue, de Patricia Melo publié chez Buchet-Chastel, et traduit du portugais du brésil par Elodie Dupau.

Brésil, État de l’Acre. Une jeune avocate originaire de São Paulo se rend dans cette région partiellement couverte par la forêt amazonienne pour suivre le procès des assassins d’une jeune indigène. Sur place, elle découvre la beauté hypnotique et mystérieuse de la jungle, mais aussi sa part sombre, les injustices et les tragédies vécues au quotidien par les populations locales.

Le club de lecture sera animé par Christine Ferniot.

Le Club de lecture de l’ambassade du Brésil à Paris- Le Brésil à la page ! propose neuf rencontres mensuelles autour de traductions françaises d’ouvrages qui permettent de se plonger dans les réalités, identités, Histoire et cultures du Brésil. Les échanges, ouverts au grand public, se déroulent en français et sont animés par des universitaires, journalistes, historiens et autres personnalités du monde de la littérature. Les dates et les détails des inscriptions sont diffusés sur le compte Instagram et la page Facebook de l’ambassade… A vos agendas !

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/club-de-lecture-ambassade-du-portugal

@ambassade du Brésil à Paris Celles qu’on tue de Patricia Melo