du samedi 19 février au dimanche 20 février à L’Orangeraie de la Villette

La soirée BLANCHE de L’Orangerie de Villette✨ ? Ne manquez pas notre 1ère édition. Tous en blanc pour une ambiance ?? de folie sur ? LES TUBES DES ANNÉES 80 ?et bien d’autres ?**Restauration sur place avec Breizh Truck – 1er Food Truck breton IdF** Avec ses galettes et crêpes Nous vous attendons nombreux le Samedi 19 Février 2022 à partir de 20h. Tarif : 10€ l’entrée. ☎️ info : 03 44 66 02 85 ? Partagez sans modération ? ? Vous fêtez votre anniversaire ?! Alors contactez nous pour réserver votre table et L’Orangerie de Villette vous offre votre gâteau. À très bientôt

10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T20:00:00 2022-02-19T23:59:00;2022-02-20T00:00:00 2022-02-20T02:00:00

