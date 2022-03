Le Breizh-Truck le retour Le TIGRE – Imaginarium Margny-lès-Compiègne Catégories d’évènement: Margny-lès-Compiègne

Après 2 années d’absence, l’Imaginarium Festival vous rouvre ses portes pour une nouvelle édition au Tigre de Margny-lès-Compiègne. Venez retrouver les 30 artistes qui se produiront sur nos 3 scènes. Comme chaque année, la programmation rassemble des artistes de tous les horizons: pop, rock, rap, électro… Le festival se déroulera cette année sur 2 jours avec possibilité de camper sur place, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. **ET le Breizh-truck sera présent pour la 3ème fois pour régaler les festivaliers ;-)** Festival Imaginarium Le TIGRE – Imaginarium 2 Rue Jean Mermoz, 60280 Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne Oise

