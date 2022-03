Le Breizh Truck et le Métro La Fabrique du Métro Saint-Ouen-sur-Seine Catégories d’évènement: Saint-Ouen-sur-Seine

Seine-Saint-Denis

Le Breizh Truck et le Métro La Fabrique du Métro, 2 avril 2022, Saint-Ouen-sur-Seine. Le Breizh Truck et le Métro

La Fabrique du Métro, le samedi 2 avril à 10:00

Partir à la découverte d’un lieu qui raconte en temps réel l’aventure humaine et technique du Grand Paris Express. Des entrailles de la terre jusqu’à un parvis de gare, les élèves sont invités à remonter à la surface en passant par les différents espaces des gares du réseau et même à embarquer dans le futur métro ! Avant et après votre visite, venez vous régaler auprès du Breizh-Truck :-) Journée découverte La Fabrique du Métro 50 Rue Ardoin bâtiment 563, 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Ouen-sur-Seine, Seine-Saint-Denis Autres Lieu La Fabrique du Métro Adresse 50 Rue Ardoin bâtiment 563, 93400 Saint-Ouen Ville Saint-Ouen-sur-Seine lieuville La Fabrique du Métro Saint-Ouen-sur-Seine Departement Seine-Saint-Denis

La Fabrique du Métro Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-ouen-sur-seine/

Le Breizh Truck et le Métro La Fabrique du Métro 2022-04-02 was last modified: by Le Breizh Truck et le Métro La Fabrique du Métro La Fabrique du Métro 2 avril 2022 La Fabrique du métro Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine

Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis