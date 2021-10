Meulan-en-Yvelines Centre ville Meulan-en-Yvelines, Yvelines Le Breizh truck en Normandie Centre ville Meulan-en-Yvelines Catégories d’évènement: Meulan-en-Yvelines

Le Breizh truck en Normandie Centre ville, 9 octobre 2021, Meulan-en-Yvelines.

du samedi 9 octobre au dimanche 10 octobre

Le Breizh truck présentera de nouveaux plats afin d’être en Normandie : venez donc nombreux pour les découvrir, il vous attend ! es fromagers Ils viennent de toute la France et de toutes nos provinces, avec près de 300 variétés de fromages de très grande qualité. Pâte pressée, cuite, molle, fleurie, lavée ou persillée… Il y en a pour tous les goûts ! Les vignerons et spiritueux Une vingtaine de vignerons, des principales régions viticoles françaises, complètent la grande triade des gourmets : du pain, du vin et du fromage ! Blanc, rouge, rosé, champagne, spiritueux, bière, cidre… tout est là pour satisfaire tous les palais. L’espace restauration Venez-vous régaler dans cet espace où encore une fois le fromage est à l’honneur! Spécialités à base de fromages, buvette… pour les petites comme les grandes faims. Le petit train Un petit train sillonnera la ville afin de vous permettre de vous rendre de votre domicile meulanais ou de la gare au festival. Les commerçants Les commerçants de Meulan-en-Yvelines vous accueillent durant tout le festival. Vous en retrouverez certains directement sur les stands. N’hésitez pas à leur rendre une petite visite ! L’espace enfants Un espace dédié aux enfants se trouve en bords de seine. Mini-ferme, jeux de paille, structures gonflables, poneys… vous y attendent. Les enfants vont adorer l’espace jeux …on vous prévient, ils vont avoir du mal à quitter les lieux. Mais c’est tellement agréable quand toute la famille passe une belle journée ! Les animations Que serait ce festival sans animations ? Cette année la Normandie est mise à l’honneur. Des musiciens, danseurs… déambulent toute la journée. Le Breizh Truck aux couleurs de la Normandie Centre ville Meulan-en-Yvelines Meulan-en-Yvelines Yvelines

2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T18:00:00;2021-10-10T10:00:00 2021-10-10T18:00:00

