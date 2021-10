Villeneuve-d'Ascq Grange de la Ferme Dupire Nord, Villeneuve-d'Ascq « Le Brassens des souffleurs de mots » Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Grange de la Ferme Dupire, le dimanche 12 décembre à 16:30

Les souffleurs de mots sont des copains d’abord. Contant, chantant, grattant, s’accordéonant,à tous vents, ils revisitent ici le très riche répertoire de Brassens. Ils ont peaufiné une vingtaine de chansons de notre tendre et irrévérencieux oncle Georges (quelques titres incontournables, bien sûr, mais aussi de petits bijoux méconnus) et nous invitent à un détour rafraîchissant, truculent, étonnant, drôle…et poétique en compagnie du plus célèbre moustachu de la chanson française.

8/5 € Abonnements à tarifs dégressifs

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Saint-Sauveur Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T16:30:00 2021-12-12T17:45:00

