Après plusieurs mois de silence et quelque petit changement structurel (dont l’accent sur notre « e » devenu grave ) le Brass Koulè revient sur scène avec un son encore plus gaillard que jamais ! Préparez-vous pour la traditionnelle pluie de konpa phocéen, biguine maison, rara-ïoli, zouk acoustique, salsa piman…Eh non, les boulets de notre canon n’ont pas changés ! Eh oui, on a trop hâte de replonger dans la belle mer chaude des Karaybes avec vous! Et pour continuer en beauté, le concert sera suivi d’une sélection musicale 100% konpa pour chalouper gaiement jusqu’à….. Rendez-vous à la mythique salle de l’intermédiaire pour une ambiance collée serrée (ou pas) Bienve.nues, bienve.nus !

5€

♫FANFARE♫ L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille

