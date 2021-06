Orléans Musée des Beaux-Arts Loiret, Orléans Le Brass Band pour tous ! Musée des Beaux-Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Musée des Beaux-Arts, le dimanche 6 mars 2022 à 14:30

Conférence animée par Jérôme Genza, directeur artistique du Brass Band Val de Loire. Passionné par cette formation depuis de nombreuses années, il arrange, transcrit et compose une trentaine de pièces pour le Brass Band Val de Loire. Il souhaite faire passer à tous les publics un message simple « Un brass band ? C’est l’équation suivante : 30=1 Avec Jérôme Genza – directeur artistique du Brass Band du Val de Loire

Entrée libre

Musée des Beaux-Arts 1 Rue Fernand Rabier, 45000 Orléans

2022-03-06T14:30:00 2022-03-06T16:30:00

