Le braquage des bras cassés

Le braquage des bras cassés, 23 décembre 2022, . Le braquage des bras cassés



2022-12-23 21:30:00 – 2022-12-23 EUR 14 22 Deux beaux-frères loosers qui n’ont plus rien à perdre s’improvisent braqueurs d’une banque.



Mais ce jour là, la directrice de la banque est précisément en train de tenter d’échapper à un tueur à gage envoyé par la Mafia ! Ajoutez à cela un ancien militaire reconverti en convoyeur de fond et une vieille dame acariâtre qui veut absolument toucher sa pension, et vous obtenez un braquage irrésistiblement drôle, qui va tourner rapidement au fiasco !



Écriture : Stéphane Davergne, Laurent Berthier, Julie Safon

Mise en scène : Christophe Ceytte

Avec Marine Keller, Delcho Koprivshki, Christophe Ceytte Retrouvez la comédie « Le braquage des bras cassés » de Stéphane Davergne, Laurent Berthier, Julie Safon sur la scène du 16/19 Comédie Marseille. dernière mise à jour : 2022-10-21 par

