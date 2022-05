Le Brandebourg – Un havre de verdure aux portes de Berlin, 6 juin 2022, .

Le Brandebourg – Un havre de verdure aux portes de Berlin

2022-06-06 – 2022-06-30

Bien souvent, le Brandebourg est associé à un désert entourant une capitale trépidante. Aux conducteurs ivres terminant leur route contre un platane. Et au refrain pathétique de Rainald Grebe : “Je me sens si vide, je me sens Brandebourg”.

Pourtant, à l’heure où l’uniformisation guette la capitale, les Berlinois sont de plus en plus nombreux à s’installer dans la région pour renouer avec la créativité, parmi les lacs limpides et les forêts profondes. Traverser le Brandebourg en 2020, c’est l’assurance d’être dépaysé. De réapprendre à vivre sans téléphone et de croiser des personnages hauts en couleur. Nos envoyées spéciales ont parcouru 1 253 kilomètres sous un soleil de plomb pour aller à leur rencontre.



Exposition de 28 panneaux, réalisée en 2020 par Allemagne Diplomatie

Photographie et graphisme : Prisca Martaguet

Texte et direction de projet : Marianne Floc’h

Dimensions : 70 x 50 cm (2 exemplaires) ou 85 x 60 cm (1 exemplaire)



Organisée par le Centre Franco-Allemand de Provence en coopération avec Allemagne Diplomatie

Une exposition pour découvrir la région du Brandebourg sous le signe de la nature et de la culture, prêtée par Allemagne Diplomatie, au centre franco allemand

dernière mise à jour : 2022-04-22 par