Chaque automne, à la saison des amours, la forêt résonne du brame du cerf défiant ses congénères pour courtiser les biches. Accompagnés par Lysian, animateur passionné de l'Office national des forêts, découvrez le son magique de cet animal et ses particularités. Concert 100 % nature ! À partir de 10 ans.

