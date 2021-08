Kergrist-Moëlou Kergrist-Moëlou Côtes-d'Armor, Kergrist-Moëlou Le Brame du cerf | Le Bel Automne Kergrist-Moëlou Kergrist-Moëlou Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Kergrist-Moëlou

Le Brame du cerf | Le Bel Automne Kergrist-Moëlou, 2 octobre 2021, Kergrist-Moëlou. Le Brame du cerf | Le Bel Automne 2021-10-02 19:00:00 – 2021-10-02

Kergrist-Moëlou Côtes d’Armor Animation dans le cadre du Festival Le Bel Automne (de septembre à novembre 2021).

Week-end Biodiversité organisé par Cicindèle. 19h : Le Brame du cerf

Sortie nocturne avec Pierrick Pustoc’h, animateur nature Bretagne Vivante, à la découverte de la fascinante période de reproduction des cerfs élaphes.

Rendez-vous place de l’église (déplacement sur site d’observation en voiture personnelle).

En partenariat avec Cicindèle, dans le cadre du week-end de la Biodiversité. Durée variable.

8€/pers. Sur réservation. Réservations au 02 96 29 02 72 ou en ligne www.tourismekreizbreizh.com

