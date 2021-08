Canteleu Forêt de Roumare Canteleu, Seine-Maritime Le brame du Cerf Forêt de Roumare Canteleu Catégories d’évènement: Canteleu

Seine-Maritime

Le brame du Cerf Forêt de Roumare, 3 septembre 2021, Canteleu. Le brame du Cerf

du vendredi 3 septembre au vendredi 10 septembre à Forêt de Roumare

Le lieu précis de rendez vous voussera communiquer ultérieurement par mail. Prevoyez des vêtements chauds et une lampe pour le retour au parking. Le nombre de participants sera adapté aux conditions sanitaires du jour de l’animation. Une distanciation physique sera demandée aux participants mais les familles pourront rester groupées. Crédit photo : F. BEZET

sur inscription, maximum 25 personnes – PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE A PARTIR DE 18 ANS.

Venez écouter le brame du Cerf lors d’une balade nocturne avec un garde de l’ONF. Forêt de Roumare Canteleu Canteleu Seine-Maritime

2021-09-03T20:00:00 2021-09-03T23:00:00;2021-09-10T20:00:00 2021-09-10T23:00:00

